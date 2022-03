Orgue de Notre-Dame : opération renaissance

Si fragiles et encore dangereux, les tuyaux de l'orgue de Notre-Dame peuvent être abîmés au moindre choc et nécessitent d'être décontaminés. Depuis lundi, les artisans d'une manufacture en Corrèze retirent la poussière de monoxyde de plomb, tuyau par tuyau. L'orgue de la cathédrale en compte 8 000. "Ce sont des tuyaux qui ont 300 ans. Ils sont, à part une légère oxydation, quasiment comme neufs", affirme Virgile Bardin, facteur d'orgues de l'atelier Cattiaux à Liourdres en Corrèze. Un travail qui dure 6 mois. Certains tuyaux mesurent un centimètre, d'autres douze mètres de long. Et ils produisent des sons très différents, c'est toute la richesse du plus grand orgue de France. Pour mémoire, le reportage en tête de cet article montre comment Notre-Dame résonnait quand un organiste jouait. Mais c'était avant l'incendie d'avril 2019. L'instrument n'a pas été touché par les flammes. Les pompiers n'ont pas dû l'arroser. Mais l'orgue a été malgré tout démonté pendant quatre mois et transporté à des centaines de kilomètres de Paris. Au premier étage d'une autre manufacture situé à Lodève dans l'Hérault, le cœur de l'orgue de Notre-Dame est restauré. Cet après-midi, un certain stress pour hisser les grandes pièces en chêne du cœur de l'orgue, surtout lorsque les responsables de la conservation de Notre-Dame vous rendent visite. "Ça avance comme nous l'avons prévu. On va tout faire pour qu'il résonne non seulement pour la réouverture du culte en 2024, mais qu'on retrouve l'orgue tel qu'il était avant l'incendie", rassure Christian Lutz, organologue, technicien conseil auprès des monuments historiques. Dans l'ensemble, l'instrument est en bon état. Ces facteurs d'orgues profitent de l'occasion pour le restaurer entièrement comme au XVIIIe siècle. Ils s'inscrivent désormais dans la grande histoire de Notre-Dame et de cet orgue, une référence dans le monde depuis 1733. TF1 | Reportage Y. Hovine, E. Sarre, S. Mourava