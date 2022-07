Origine des incendies : les enquêteurs cherchent des indices

C'est une cellule spécialisée qui est composée des pompiers, des forestiers et des gendarmes. Leur travail est de déterminer les causes d'un incendie. D'abord, ils utilisent la végétation ou les pierres. Petit à petit, ils remontent aux origines du feu. C'est de cette zone que sont parties les toutes premières flammes. Ils effectuent des prélèvements de terre pour y déceler les traces d'hydrocarbures. Les relevés d'empreinte sont quasi systématiques, car l'homme est à l'origine de neuf départs de feux sur dix. Cette cellule de recherche des causes et circonstances des incendies a également enquêté à Bessèges où nous retrouvons la maire de la commune. Les flammes ont ravagé ici plus de 600 hectares. À proximité, il n'y pas d'alimentation susceptible d'allumer l'étincelle, comme une ligne électrique ou un chemin de fer. Seulement une route quelques mètres plus loin. La zone est peu fréquentée. Le parquet d'Alès n'exclut aucune piste sur l'origine de cet incendie. Dans le Gard, l'été dernier, près de la moitié des feux avait été causée de manière intentionnelle, par malveillance. T F1 | Reportage B. Guénais, L. Gorgibus, G. Aguerre