Contrôles de l'origine des produits : des anomalies dans un cas sur trois

Des drapeaux tricolores, une origine France a priori garantie sur les étiquettes, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver quand on fait les courses, il faut parfois regarder de très près. Pour vous aider et s'assurer du bon étiquetage des produits alimentaires, la répression des fraudes a multiplié les visites. Selon nos informations, sur 1918 établissements contrôlés, 683 infractions ont été constatées, dont 149 cas considérés comme graves. Ces dossiers ont été transmis à la justice. La fraude concerne surtout les fruits, les légumes, l'huile et la viande. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, veut faire preuve de fermeté et promet des sanctions. Le gouvernement veut aussi renforcer les contrôles aux frontières. Pour Grégory Chardon, agriculteur et président de la section fruits de la FRSEA Auvergne-Rhône-Alpes, dans la Drôme, particulièrement touché par la concurrence espagnole et italienne, il faut aussi et surtout des sanctions financières. Les entreprises pratiquant ces fraudes peuvent être sanctionnées d'une amende allant jusqu'à 10 % de leur chiffre d'affaires. Deux sanctions administratives viennent d'être prononcées. TF1 | Reportage M. Guénégan, S. Agi, A. Silberman