Origine des produits : la grande opacité

Elle peut être fièrement affichée, bien cachée ou tout simplement absente pour certains ingrédients. L'origine des produits achetés en grande surface peut parfois sembler assez floue. Laurence y est particulièrement vigilante. Il y a, dans son caddie, des baguettes, des œufs et des yaourts sur lesquels le drapeau bleu blanc rouge s'affiche partout. Mais peut-on, pour autant, se fier à tous ces étiquetages ? Laurence n'a pas tort de se méfier et chaque détail à son importance. En consommateurs avertis et pour éviter l'arnaque, nous avons cherché à en savoir un peu plus, en prenant l'exemple d'une pizza industrielle. Nous restons sur notre faim, car il n'y a aucune certitude sur l'origine du poulet de cette pizza. Loïc Coulombel y voit une injustice. Ce producteur français milite pour que l'origine des œufs soit explicitement mentionnée dans les recettes industrielles, surtout quand ceci en fait le tour du monde. Pour Amélie Clauzel, experte en consommation à l'Université Paris-Saclay, il faut une loi pour changer la donne, même si pour elle, tracer l'ensemble des composants d'un produit est presque impossible. Pour tendre vers cet objectif, le gouvernement vient d'annoncer 10 000 contrôles de la répression des fraudes sur des produits estampillés français. TF1 | Reportage M. Berenger, D. Bordier, M. Briens