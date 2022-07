Origine du miel : des étiquettes plus claires

Ce n'est pas toujours facile de savoir d'où vient le miel qu'on achète en rayon. Il y a le miel 100 % français, celui qui vient de l'étranger ou alors des étiquettes très floues. Les Français sont de gros consommateurs de miel et la production nationale ne suffit pas. Il faut donc en importer d'Espagne, d'Allemagne, et même de Chine sans que soit forcément mentionné sur l'étiquette. Un manque d'information qui facilite la fraude. C'est pour cette raison qu'à partir du 1er juillet, le ou les pays d'origine devront figurer clairement sur tous les pots conditionnés dans le pays. Une nouvelle réglementation qui contente aussi les apiculteurs français comme Julien qui possède 600 ruches en Moselle. Pour lui, il faudrait encore aller plus loin. Aujourd'hui, un pot de miel vendu sur trois en Europe est considéré comme frauduleux. T F1 | Reportage C. Ebrel, V. Dietsch