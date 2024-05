Origin'Info : des étiquettes plus claires ?

Dès cet été, vous allez le voir pointer le bout de son nez dans vos rayons. Origin'Info est un tout nouveau label pour afficher clairement l'origine des trois principaux ingrédients de vos produits. L'objectif est d'offrir aux consommateurs la plus de transparence possible. Sur les produits transformés, ce n'est pas obligatoire, et donc très peu souvent mentionnée. "Il y a trop d'opacité en France. Les gens ne savent pas, on met de petits drapeaux français faisant croire que le produit est Origine France alors que, non, il est seulement fabriqué en France.", déplore Michel Biero, président de Lidl France. Au total, 10 000 produits devraient porter la mention Origin'Info d'ici la fin de l'année. L'ensemble des enseignes de la grande distribution va l'adopter au même titre que 80 grands groupes industriels essentiellement français. C'est le cas de la marque Bonduelle spécialisée dans la transformation des légumes. Elle va devoir s'adapter à ce nouveau logo. Une contrainte qu'a tout de même décidé de s'imposer cet industriel. En effet, l'adoption de ce label n'est pas obligatoire. De nombreux géants de l'industrie alimentaire comme Nestlé, Mondelez, Unilever ou Danone qui regroupent plusieurs milliers de marques ont choisi de ne pas le mentionner pour l'instant. La seule façon pour le gouvernement de le rendre obligatoire est de s'accorder avec ses voisins pour l'imposer dans chaque pays de l'Union européenne. TF1 | Reportage M. Beringer, E. Vinzent, J.M. Lucas