Orléans : une ville à l'heure des grèves

Des trains supprimés, des week-ends en famille annulés au dernier moment... Comme toutes les villes de l'Hexagone, Orléans vit également au rythme des manifestations. Les habitants, les jeunes comme les plus âgés, éprouvent de la lassitude et de l'incompréhension. Dans les jours de grève comme ce jeudi 23 mars, les cafés connaissent une forte baisse de fréquentation. Mais à l'intérieur, il y a toujours les habitués qui débattent de la réforme des retraites. Dans la presse locale, l'intervention d'Emmanuel Macron, mercredi, ne fait pas la une. Dans cet établissement, personne ne l'a écouté, sauf le patron qui n'a pas souhaité que le gouvernement l'ait passé en force par le biais du 49.3. Au départ, il n'était pas contre cette réforme. Mais il a été déçu sur la prise en compte de la pénibilité. C'est le cas de Jimmy, peintre en bâtiment qui a commencé à travailler à 16 ans. Il pourra s'arrêter un peu plus tôt que les autres. Quant à Jean-Paul, agriculteur de 83 ans, il va continuer à suivre les manifestations à la télévision. TF1 | Reportage J. Corbillon, P. Lormant