Orques : des attaques mystérieuses

Des groupes d'orques encerclent les bateaux de plaisanciers et parfois endommagent la quille ou le safran. C'est ce qui est arrivé à ce plaisancier norvégien il y a deux semaines à 170 km des côtes bretonnes. Pour le chantier naval qui répare le bateau, ce type d'accident est une première. Depuis 2020, il y aurait près d'une trentaine de rencontres chaque année entre des orques et des voiliers. Toujours vers l'Espagne et le golfe de Gascogne. Cette fois-ci, les orques se sont retournées vers la Bretagne. C'est un mystère pour les scientifiques. D'habitude, les orques ne sont pas agressives mais curieuses et sociables comme des dauphins. Pour l'heure, aucune de ces attaques ne s'est avérée mortelle pour l'Homme. Mais un navire a déjà coulé fi juillet 2022 aux larges du Portugal TF1 | Reportage T. Lagoutte, L. Lavrov