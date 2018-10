Orthodontie : la quête du sourire parfait

Les cabinets d'orthodontistes font le plein. On y croise des adolescents, des enfants, mais aussi des adultes séduits par les nouvelles techniques beaucoup plus discrètes. Rire à pleines dents est désormais possible grâce notamment à la gouttière transparente, la nouvelle star des appareils dentaires pour adulte. Une nouvelle technique indolore, mais surtout plus discrète que les bagues traditionnelles. La pose de ces appareils révolutionnaires coûte entre 2 000 et 5 000 euros, non remboursable. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.