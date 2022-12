Orthographe : peut mieux faire !

Le mercredi, Blanche et Iris font un cours de soutien chez eux. Elles sont respectivement en cinquième et en quatrième. L'une comme l'autre fille savent que l'orthographe est importante. Pourtant, elles n'y prêtent pas attention au quotidien. Elles évoquent que le téléphone est le responsable. Leur prof, une étudiante à Sciences Po estime que l’Éducation nationale est en partie fautive. Au lycée et pour les BAC, les fautes d'orthographe et de grammaire ne sont plus sanctionnées. Du côté des adultes, ce n'est pas forcément mieux. Les explications aux nombreuses fautes constatées sont multiples : les réseaux sociaux, le manque de lecture ou la complexité de la langue de Molière. Philippine Le Bas, responsable en recrutement de l'agence Magna Presse, en sait quelque chose. Elle sélectionne des lettres de candidature très souvent imparfaite. Elle précise qu'une lettre de motivation sans faute peut faire la différence et incite l'employeur à vous embaucher. TF1 | Reportage L. Delsol, A. Charles- Messance, J. Chubilleau