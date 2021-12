Ostréiculteurs : privés de travail le dimanche ?

En Charente-Maritime comme dans toutes les zones ostréicoles de l'Hexagone, la tension grandit au fur et à mesure que les réveillons se rapprochent. 18 permanents, 40 saisonniers et du travail tous les jours ou presque. Parce que cette année 2021, les dimanches restent en suspens. Jusqu'à maintenant, les représentants de la profession demandaient à l'administration de pouvoir travailler pendant les deux derniers dimanches de décembre. Désormais, c'est à chaque ostréiculteur de réclamer une dérogation. Des ostréiculteurs qui se sentent pris au dépourvu. La nouvelle règle a été établie le 23 novembre, mais Hugo Chadaigne n'a toujours pas eu de réponse à sa demande de dérogation. Pour lui, s'il ne travaille pas le dimanche, il n'honore pas ses commandes. Les dimanches travaillés intéresseront aussi les saisonniers qui peuvent être payés le double ces jours-là. T F1 | Reportage E. Braem, C. Arfel