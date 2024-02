Ostréiculteurs : recherche clients désespérément

Josselin Taillepied, ostréiculteur, garde tout juste la tête hors de l'eau. Après un mois de janvier désastreux, ses ventes ne décollent toujours pas. "Le commerce est beaucoup plus calme qu'avant. On a quand même été fermé la semaine du jour de l'an et tout ça. Rattraper ça, ça va être très compliqué. Que le commerce reprend à un rythme normal, ce serait déjà très bien", confie-t-il. Les huîtres peinent à retrouver leurs consommateurs, et les ostréiculteurs leur activité. Résultat, en Gironde, les professionnels s'invitent sur une autoroute pour une dégustation. L'objectif est de rassurer. Regagner la confiance peut prendre du temps. Sur l'étal d'un marché dans le Finistère, Marie-Laure Deniel, vendeuse, le constate. Certains clients, des habitués, ont décidé de ne plus acheter d'huîtres. Des acheteurs frileux, qu'importe la région, en France, toute la filière conchylicole se trouve en difficulté. Une entreprise bretonne a perdu un tiers de son chiffre d'affaires. D'ici la fin du mois de février, certains ostréiculteurs arriveront au bout de leur trésorerie. TF1 | Reportage M. Stiti, J. Jeunemaître, X. Thoby