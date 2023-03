Otage depuis 711 jours au Sahel : le journaliste Olivier Dubois libéré

Le sourire d’un homme libre après 711 jours de détention, apparaît sur le visage d'Olivier Dubois. Le journaliste français, retrouve ses collègues à Niamey, accompagné de l’ambassadeur de France au Niger. À ses côtés sur l’image, un autre ex-otage américain Jeffrey Wodtke, très éprouvé par plus de six ans de détention. Le Français, lui, ne réalise toujours pas. "C’est énorme pour moi d’être là, d’être libre. Je ne m'y attendais pas du tout… Je vais bien.", affirme le journaliste. Le journaliste avait été pris en otage au Mali à Gao, par une branche locale d'Al Qaïda en avril 2021. Olivier Dubois a passé près de deux ans dans le désert, les autorités nigériennes l’ont héliporté ce matin du 20 mars 2023 en direction de Niamey. Depuis le pays, sa famille et ses collègues réagissent à l’unisson, ils sont soulagés. "Le cauchemar s’arrête pour lui, mais aussi pour sa famille. On essayait de faire en sorte d’en parler tous les mois, pour pas qu’on oublie Olivier.", dit sa sœur Cannelle Bernard. Olivier Dubois sera de retour au pays ce lundi même. Il retrouvera à Paris sa compagne, ses enfants et tous ceux qui se sont mobilisés pour lui durant sa détention. TF1 | Reportage B. Christal, C. Chevreton, G. Parrot