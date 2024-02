"Libérez mon fils" : l'appel de la mère d'Orión, un des trois otages français toujours aux mains du Hamas

Elle attend désespérément une preuve de vie. Depuis son domicile de la région toulousaine, chaque jour, Marie-Pascale Radoux, mère d'Orión Radoux Hernandez, allume une bougie pour son fils. Âgé de 32 ans, père d'une fillette de deux ans, il est otage du Hamas depuis le 7 octobre dernier. Sur les dernières images de son fils, en Israël, il danse aux côtés de sa fiancée, Shani Louk. Au moment de l'attaque du Hamas, le couple fuit en voiture avec un de leurs proches. Les terroristes leur tirent dessus, exécutent leur ami et séparent le couple. Des restes de sa compagne seront retrouvés trois semaines plus tard dans le désert. Le 9 octobre, un groupe armé contacte la famille d'Orión depuis son téléphone pour revendiquer l'enlèvement. Franco-mexicain, Orión organisait ses propres concerts en Grèce au mois de septembre dernier. C'est pour prendre des vacances qu'il se rend en Israël avec sa compagne. Sa mère lance aujourd'hui un appel aux ravisseurs. Aux côtés d'Orión, deux Franco-Israéliens, Ofer Kalderon et Ohad Yahalomi, sont toujours retenus en otage. Selon Israël, ils seraient retenus dans les tunnels de la bande de Gaza. TF1 | Reportage B. Christal, F. Mignard