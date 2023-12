Otage du Hamas : le Français Elia Toledano retrouvé mort

Betsalel avait besoin de soutien pour trouver la force d'aller se recueillir sur la tombe de son meilleur ami. Elia Toledano avait 28 ans. Il a été enlevé par le Hamas le 7 octobre. Les proches du jeune franco-israélien sont venus de tout le pays. La plus émue, c'est peut-être sa tante, Viviane. Elia Toledano était le meilleur ami de Mia Schem, une otage française libérée. Ils avaient été enlevés ensemble, lors de la Rave party du 7 octobre. Les causes de sa mort sont encore inconnues. C'est l'armée israélienne qui a retrouvé son corps lors d'une opération dans la bande de Gaza. Trois Français sont toujours portés disparus. Orion Hernandez Radoux, franco-mexicain, Ofer Kalderon, enlevé avec ses deux enfants qui ont été libérés et Ohad Yahalomi. Ce dernier est le père d'Eitan, jeune garçon franco-israélien de douze ans, libéré par le Hamas le 27 novembre. Quand Jocelyne, sa grand-mère, a appris la mort de l'otage français, ce matin du 15 décembre, l'angoisse s'est emparée d'elle. Père et fils n'étaient pas captifs ensemble. Jocelyne dit qu'Eitan reste fort. Au total, 134 otages seraient encore retenus dans la bande Gaza. TF1 | Reportage I. Bornacin, C. Hurel, G. Haurillon