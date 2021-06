Otage français au Mali : la compagne du journaliste Olivier Dubois témoigne

Déjà deux mois de captivité pour Olivier Dubois. Ce journaliste indépendant français de 46 ans travaillant au Mali serait aux mains du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Cette entité est combattue par la France. C'est la principale alliance djihadiste au Sahel et elle est liée à Al-Qaïda. Le journaliste est basé au Mali depuis 2016. Il aurait été enlevé le 8 avril 2021 à Gao, la grande ville de l'Est du pays. C'est également la ville où siège la plus grosse base française de l'opération Barkhane. Olivier Dubois devait y rencontrer le commandant d'un groupe djihadiste. Un mois après sa disparition, dans une courte vidéo, il annonçait sa capture. Depuis, de la France à l'Afrique, ses amis et collègues se sont organisés en comité de soutien. Installée à Bamako, la compagne du reporter attend son retour en lui préparant un journal de bord numérique, avec des photos, des sons et des messages de la famille. Elle a accepté de témoigner devant notre caméra.