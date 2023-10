Mia, otage française du Hamas : la détresse de sa famille

Un appel au secours devant plus de 100 journalistes du monde entier. La mère de Mia, Keren Schem, accompagnée de sa famille, évoque l'espoir de revoir la jeune femme de 21 ans. Dans une vidéo filmée sous la contrainte, cette dernière apparaît exténuée. Elle demande qu’on la sorte le plus vite possible de Gaza. Quelques heures après la conférence de presse, la mère nous confie craindre pour sa fille. Sur une vidéo confiée par la famille, on voit Mia danser avec son meilleur ami Ellia. Ils étaient inséparables. Tous les deux ont disparu il y a onze jours, tous deux sont franco-israéliens. Et aujourd'hui, leurs proches s'adressent directement à Emmanuel Macron. "Vous avez le pouvoir d'agir donc faites tout ce que vous pouvez, et même au-delà pour les aider", lance Daniel Toledano, frère d'Ellia. Dans toute la ville de Tel Aviv, des messages et des affiches sont partout, des soutiens aux familles des otages. Ils sont 200 manifestants pour autant d'otages détenus par le Hamas, et dans la foule, certains refusent toute offensive militaire. Mais les Israéliens sont nombreux à considérer que sans frappe massive contre le Hamas, il n'y aura aucun résultat. Ce soir du 17 octobre, près de la frontière avec Gaza, c'est l'option militaire, plus que jamais, qui semble privilégiée. TF1 | Reportage F.X. Menage, A. Chomy, A. Charles-Messance