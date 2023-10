"Bientôt, tu reviendras" : l'espoir des parents de Mia Shem, otage franco-israélienne du Hamas

David Shem vit dans l'angoisse depuis que sa fille a été enlevée. "Tous les jours, j'attends que ma fille revienne. Il y a des jours où je suis optimiste, et d'autres moins", confie-t-il à TF1 dans le reportage. Le 7 octobre, sa fille Mia Shem, Franco-Israélienne de 21 ans, a été enlevée le 7 octobre dernier lors du festival de musique Supernova Sukkot, qui se tenait à proximité de la bande de Gaza et où plus de 250 personnes ont été tuées. Dans une vidéo diffusée par le Hamas le 16 octobre dernier, Mia a été filmée blessée, mais soignée. Depuis, David Shem garde espoir. Vendredi dernier, lui et plusieurs familles franco-israéliennes ont longuement échangé avec Emmanuel Macron. Les détails de la conversation sont secrets, mais le père de famille l'assure : le président lui a dit que sa fille était toujours en vie.