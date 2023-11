EXCLUSIF - Otages du Hamas : au coeur des négociations au Qatar

Mohammed Al Kulaifi, négociateur en chef et ministre d’État, ne parle que très rarement. Exceptionnellement, nous le rencontrons dans un palace de Doha. Il est celui qui négocie pour la libération des otages. C’est le seul à pouvoir parler en même temps au Hamas et à Israël. Il a déjà fait libérer quatre femmes. Et depuis, il a un objectif. Le but du Qatar est la libération de tous les civils, en particulier les civils étrangers. Il est en contact régulier avec de nombreux gouvernements. TF1 | Reportage L. Boudoul. F. Amzel