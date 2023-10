Otages : combien sont-ils exactement ?

Sur les images de propagande du Hamas, une jeune femme israélienne, les mains ligotées et en sang, est jetée de force dans un véhicule 4x4. Depuis samedi, environ 150 Israéliens ont été kidnappés par le Hamas. Qui sont les otages ? "Il y a un certain nombre de soldats, mais la majorité est effectivement des civils. On parle d'enfants très jeunes avec leurs mères, on parle de vieillard, on parle de famille tout entière", indique le colonel Olivier Rafowicz, porte-parole de l'armée israélienne. Des familles avec trois enfants comme le montre la vidéo en tête de cet article. Ils ont été kidnappés, puis retrouvés en sous-vêtements par l'armée israélienne. Mais l'immense majorité des otages est encore retenue. Où sont-ils ? Aux quatre coins de la bande de Gaza dans des lieux tenus secrets. Sont-ils à la surface, dans des habitations ou sous terre dans les nombreux tunnels du territoire ? L'objectif est de les disséminer et ainsi rendre leur libération la plus difficile possible. Comment le Hamas veut les utiliser ? Trois possibilités, selon Isabelle Dufour, directrice des études stratégiques à "Eurocrise". "Le Hamas peut les utiliser comme boucliers humains par exemple pour empêcher ou gêner les bombardements de l'armée israélienne. Il peut aussi les utiliser comme représailles face à des frappes israéliennes, tout simplement en les massacrant un par un. Troisième possibilité, ce serait de les utiliser comme monnaies d'échange, par exemple, en échange de prisonnier politique", explique-t-elle. En réaction aux tirs israéliens, le Hamas menace de tuer des otages lundi soir. TF1 | Reportage N. Gandillot, C. Meunier