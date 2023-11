Otages du Hamas : la fin du cauchemar pour les familles françaises ?

Le petit-fils de Jocelyne sera-t-il libéré dans quelques heures ? La grand-mère d'Ethan, douze ans, franco-israélien retenu en otage depuis quarante-sept jours, préfère rester prudente. Ethan fait partie des huit otages français, mais il est impossible de savoir s'ils seront parmi les personnes libérées par le Hamas. Leur identité ne sera connue qu'une fois leur arrivée en Israël. La France espère la libération imminente des enfants, parmi eux, la fille et le fils d'Hadas Kalderon. L'accord prévoit l'échange de cinquante otages israéliens, femmes et enfants, contre cent cinquante prisonniers palestiniens, des femmes et des enfants également. Demain, jeudi 23 novembre, doit commencer une pause humanitaire de quatre jours et la libération des otages par petit groupe. Selon plusieurs médias israéliens, ils quitteront la bande de Gaza par le poste-frontière de Rafah (Égypte). Ensuite, ils seront transportés par l'armée israélienne vers différents hôpitaux où ils seront pris en charge médicalement, interrogés sur ce qu'ils ont vécu et pourront retrouver leurs familles. TF1 | Reportage S. Chevallereau, S. Riou, G. Moret