Otages du Hamas : une libération imminente ?

Ce soir du mardi 21 novembre, dans les rues de Tel Aviv (Israël), on sent l'espoir renaître. Les familles d'otages se sont rassemblées et continuent leur pression sur le gouvernement, car la rumeur s'amplifie. Une libération serait imminente. Les négociations sont ultrasensibles et compliquées. C'est au Qatar que tout se joue, autour du chef des négociateurs. Il a déjà fait libérer quatre otages le mois d'octobre. Il négocie en direct avec le Hamas, Israël et les États-Unis, et les choses bougent enfin. Ce matin, Ismaël Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, a fait une première déclaration. Il était suivi par le premier ministre israélien, et le président américain à la Maison Blanche cette après-midi. Selon une source fiable, l'accord prévoit la libération de 50 à 100 otages, des femmes et des enfants, en échange de la libération des prisonniers palestiniens. Le transfert des otages se ferait par étape, sur une trêve de quatre ou cinq jours avec un volet humanitaire, notamment la livraison de carburants. Les premières libérations d'otages pourraient avoir lieu dans la nuit. TF1 | Reportage L. Boudoul, M. Scott