Otages français : que peut faire la France ?

Leurs photos sont diffusées sans cesse par leur proche depuis leur disparition. Les français introuvables sont probablement retenus en otages par le Hamas. Que peut faire la France pour tenter d'obtenir leur libération ? Selon l’Élysée, le président Emmanuel Macron a échangé, ces derniers jours, avec les autorités israéliennes et palestiniennes, mais également avec le Liban, l’Égypte, la Turquie, la Jordanie, les Émirats arabes unis, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Ce dernier est un intermédiaire privilégié par la France. Toutefois, il y a quand même un lien entre le Hamas et le Qatar. Leur lien est surtout économique. Le Qatar finance le Hamas depuis des années à hauteur de plusieurs millions de dollars par mois. Avant même d'aborder la question de leur libération, la France cherche encore à connaître le nombre exact et l'identité de ses ressortissants qui seraient retenus en otage. Sans que l’information puisse être vérifiée, le Hamas affirme que treize otages israéliens et étrangers ont été tués dans les bombardements d’Israël sur Gaza. TF1 | Reportage S. Chevallereau, L. Merlier, B. Augey