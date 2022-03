Otan : quels types d'armes pour soutenir l'Ukraine en guerre ?

C'est un pont aérien qui opère dans la plus grande discrétion. Cet aéroport en Pologne est devenu la plaque tournante pour l'acheminement d'armes en Ukraine. Notre équipe a pu filmer quelques-unes de ces livraisons, mais il est impossible d'approcher. Jusqu'à 18 avions gros-porteurs se posent sur le tarmac par jour. À leurs bords, du matériel militaire promis par une vingtaine de pays occidentaux. Dans ces caisses, on trouve des missiles antichars, des missiles sol-air ou encore des munitions. Plusieurs camions circulant autour de l'aéroport ont attiré notre attention. Ces derniers transporteraient du matériel de transmission. Cet hélicoptère, lui, est utilisé pour le transport de matériels ou de troupes. Un peu plus loin, sur ces caisses, on distingue le nom d'une entreprise américaine. Elle fabrique des murs de protection pour des bâtiments militaires de terrain. Une fois chargés, les camions partent en convoi, direction la frontière ukrainienne. T F1 | Reportage L. Merlier, S. Chevallereau