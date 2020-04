Où en sont les traitements et les médicaments contre le Covid-19 ?

C'est une question qui est dans tous les esprits. Trouvera-t-on bientôt un remède au coronavirus ? L'Union européenne a lancé, il y a dix jours, l'essai clinique "Discovery " pour tester plusieurs médicaments dont la chloroquine. Ce dernier inclut aujourd'hui 123 patients dans sept centres hospitaliers. Les premiers résultats seront connus la semaine prochaine. En parallèle, une autre piste a vu le jour. Il s'agit du BCG. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.