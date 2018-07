Où sont fabriqués nos souvenirs de vacances ?

Que ce soit des mugs ou des briquets aux couleurs de la région, on trouve des petits souvenirs un peu partout dans les boutiques des sites touristiques. Ils ne sont pourtant pas produits chez nous. Les objets viennent souvent de l'étranger, principalement de Chine. Les motifs en revanche, sont ajoutés dans le pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.