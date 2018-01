Mais où est passé le soleil dans le Nord et le Pas-de-Calais ?

C'est du jamais vu depuis 1948. Le soleil est porté disparu depuis maintenant 70 jours dans le Nord et le Pas-de-Calais. Un mystère qui intrigue les habitants de la région lilloise depuis de longues semaines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.