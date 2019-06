Où trouver l’argent pour combler le déficit de la baisse d’impôts ?

Avant la fin du quinquennat, le gouvernement doit trouver près de trente milliards d’euros pour combler un déficit causé par la baisse d’impôts. Selon François Lenglet, "l’argent n’a jamais été si facile à trouver et si peu cher à emprunter" de toute l’histoire de notre pays. "Le taux d’intérêt que paye l’État quand il emprunte sur le marché financier est de seulement 0.1%", a-t-il ajouté par la suite. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.