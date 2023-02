Ouganda : rencontre avec les gorilles

Une rencontre tant désirée, un échange de regards, l’animal d’un calme impérial est là, en face de nous, à quelques mètres seulement. C’est un tête-à-tête émouvant dans leur milieu naturel, les observer est fascinant. Aux frontières de la République démocratique du Congo et du Rwanda, les forêts ougandaises peuvent se vanter d’abriter plus de 50% de la population mondiale des gorilles de montagne. Pour les atteindre, nous avons dû marcher, beaucoup marcher, traverser des cultures de thé et des villages à plus de 1 500 mètres d'altitude. La présence d’Augustin, le chef des Rangers, est indispensable, pour pénétrer dans la forêt très escarpée de Bwindi. Nous devons porter un masque pour ne pas mettre les animaux en danger. Pour prévenir le gorille de notre présence, Augustin émet des bruits de gorge. Un dos argenté, le chef de famille, est sorti de nulle part. En surgissant ainsi, sans agressivité mais en exposant sa puissance, il nous rappelle que c’est lui le maître des lieux. Il nous accepte, nous pouvons nous rapprocher davantage. Retrouvez plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage C. Able, J. Bervillé