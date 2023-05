Ouigo : est-ce toujours une bonne affaire ?

Leurs couleurs rose et bleu n'ont pas changé depuis dix ans. Et à l'avenir, les Ouigo vont rester comme ça. Ils ont trouvé leur place, et la seule chose qui compte, c'est le prix. La promesse faite par la SNCF il y a dix ans est tenue. Aujourd'hui, 20 % des TGV en circulation sont des Ouigo. Le 2 avril 2013, Guillaume Pepy, ancien président de la SNCF, affirmait que "c'est un nouveau produit qui doit convaincre beaucoup de Français qui n'utilisent pas assez le TGV". Mission accomplie et surtout auprès des familles. Aujourd'hui, les Ouigo attirent deux fois plus les parents et leurs enfants que les TGV classiques grâce à des tarifs très bas pour les bambins. Des frais supplémentaires sont à prévoir. Il faut débourser 5 euros de plus pour une grosse valise. Mais les tarifs des Ouigo restent avantageux. Ils débutent à 10 euros et ne dépassent pas désormais les 99, et un voyageur sur deux paie 25 euros au moins. Ces voyages à 10 euros existent, mais à condition de réserver parfois quatre mois à l'avance. Des prix bas pour une majorité de voyageurs, c'est possible parce que d'autres paient plein pot en dernière minute par exemple. Face au TGV, le Ouigo se révèle parfois tout juste avantageux pour un aller-retour entre Marseille et Paris fin juillet, c'est 134 euros pour le Ouigo, 148 pour le TGV aux mêmes dates. Depuis 2013, les trains Ouigo se sont répandus partout en France. En 2025, certains feront peau neuve grâce à d'anciens TGV reconvertis. Avec un nouvel intérieur dévoilé mercredi par la SNCF. Il y aura un espace de convivialité à bord, comprenez une voiture-bar, des prises pour tout le monde et des espaces vélos. "C'est une attente très forte de nos clients de pouvoir amener leurs vélos dans le train sans qu'ils ne soient démontés. Notre objectif, c'est en 2030, de doubler le nombre de voyageurs. On veut aller à 50 millions de voyageurs par an", a indiqué Alain Krakovitch, directeur général de Voyages SNCF. Ces nouveaux trains s'accompagneront-ils de nouveaux services payants ? En attendant, en 2024, une nouvelle liaison entre Toulon et l'aéroport Charles de Gaulle doit ouvrir. TF1 | Reportage P. Gallaccio, G. Parrot, M. Brossard