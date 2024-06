Ouigo : le pari gagné des TGV low cost

Ils sont en moyenne 30% moins chers que les TGV classiques. Résultat, les TGV Ouigo sont toujours pleins à craquer. Ils sont plébiscités par les familles et les jeunes pour leur prix réduit. Pour l'instant, les TGV Ouigo circulent uniquement sur les lignes Paris - Rennes. Mais grâce à leur succès, dès l'année 2025, il y aura un axe de plus de Paris vers Hendaye, aussi, un aller-retour supplémentaire par jour vers Bordeaux et Rennes et puis en 2026 les Ouigo circuleront entre Paris et Lille. L’objectif de la SNCF est de convaincre de nouveaux voyageurs en montrant que le rail peut être moins cher que l’autoroute, pour une famille de quatre. La SNCF parie sur les Ouigo. Elle investit dans de nouvelles rames. À partir du mois de janvier 2025, l’intérieur des nouveaux trains aura plus de place pour les vélos, un nouvel espace pour se dégourdir les jambes et de nouveaux sièges, a priori plus confortables. Enfin, tous les sièges disposeront de prises électriques. Et la direction de la SNCF nous a confié que les prix ne devraient pas augmenter l'an prochain. TF1 | Reportage P. Gallaccio, E. Drouillac, M. Poujol