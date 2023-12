Ouigo, TER, Intercités : bientôt des prix bloqués

Les Ouigo, ces TGV low-cost, tout comme les Intercités, ne vous coûteront pas plus cher en 2024, selon le gouvernement. C'est une annonce qui donne le sourire aux voyageurs. Autre bonne nouvelle, pour les cinq millions d'utilisateurs des cartes avantage de TGV. Ces abonnements que vous payez une fois par an, pour obtenir des plafonds sur les prix des billets, ne devraient pas augmenter après une hausse de dix euros cet été. Conséquence de ces annonces, les autres utilisateurs du TGV pourraient perdre au change. Le ministère des Transports a répondu à ces annonces ce jeudi après-midi : "Sur les TGV, la SNCF ne pourra pas augmenter ses tarifs au-delà de l'inflation.". La hausse est estimée à 2,6% pour l'instant. Dernière annonce, le fameux "passe rail" inspiré du modèle allemand. Il s'agit d'un abonnement unique pour voyager en illimité à bord des Intercités et des TER. Le prix est à 49 euros par mois. C'est une excellente nouvelle, mais reste la question du financement. Qui des régions, de l’État ou de la SNCF pour payer la différence ? Les négociations sont en cours. Le nouveau passe doit entrer en vigueur cet été. TF1 | Reportage M. Beringer, K. Jinlack, M. Laurent