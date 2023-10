Des vents à 310 km/h : l'ouragan Otis dévaste Acapulco

Le rugissement a duré toute la nuit. Les clients d'un hôtel se barricadent dans la salle de bain. Ils ont utilisé des oreillers pour tenter de se calfeutrer. Même dans les couloirs, les bourrasques s'engouffrent et arrachent tout. À trois heures du matin, une cliente enregistre une vidéo : "je me suis réfugiée dans un placard, et j'ai prié, j'ai médité. J'ai essayé de me calmer avant que la panique ne me prenne trop. Tout ce que je voulais, c'était rester en vie". Elle trouve finalement refuge au rez-de-chaussée. Mais là encore, l'eau s'infiltre. Des rafales jusqu'à 310 km/h et des rues inondées. En quelques heures, la tempête tropicale s'est transformée en un ouragan de catégorie 5, la plus élevée. Dans un hôpital, le personnel médical tente de retenir les brancards, comme ils le peuvent. Dans la soirée du mercredi, le vent a faibli. Les autorités ont rétrogradé l'ouragan en catégorie 1. TF1 | Reportage F. De Juvigny, A. Creff, V. Belgrand-Barbier