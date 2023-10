"Ça parait irréel" : après l'ouragan, le chaos à Acapulco

De l'eau et de la boue à perte de vue, des immeubles éventrés par la force des vents. L'immense stade est toujours debout, mais sa structure a été sérieusement endommagée. Aujourd'hui, la mythique cité balnéaire d'Acapulco n'a plus rien de paradisiaque. En à peine quelques heures, l'ouragan Otis a tout dévasté sur son passage. Depuis sa chambre d'hôtel, un touriste n'en revient pas. Il est toujours sous le choc, lorsqu'il parvient enfin à sortir de l'hôtel. Les habitants et les milliers de touristes savaient qu'une tempête s'approchait des côtes, mais personne ne s'attendait à des rafales d'une telle violence. Nous sommes parvenus à rejoindre Alexiane Gevaert, une Française qui était à Acapulco lors du passage de l'ouragan. De retour à Mexico, elle nous raconte cette nuit terrifiante et interminable. Sans électricité ni réseau téléphonique, la station balnéaire est coupée du monde. Sur place, les rescapés sauvent tout ce qui peut l'être. Dans un supermarché, la garde nationale autorise la population à se servir dans les rayons. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Bourdarias, L. Tua, A. Creff