Ouragan en Floride : au cœur des dégâts

L'eau ne s'est pas encore complètement retirée, mais cela n'empêche pas les habitants de Naples, de rentrer en nombre. Il devenait compliqué de s’avancer sur la route, car les gens voulaient tous rentrer chez eux. Ils sont pressés de constater les dégâts causés par la tempête. Quand il est possible d'accéder aux habitations, les nouvelles sont rarement bonnes. Une télévision, une table, des meubles éparpillés laissent penser qu’une maison a été emportée. Parmi les décombres, les habitants trouvent un chien errant dans les débris. Quelques minutes plus tard, un voisin vient récupérer l'animal. Le chien et sa maîtresse se sont réfugiés dans l'arbre pendant la tempête et ils ont été séparés. Pour continuer les recherches, de très nombreux renforts sont arrivés à Naples. TF1 | Reportage A. De Précigout, H. Ecarnot