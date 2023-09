Ouragan en Floride : au cœur d’une ville inondée

La petite ville de Perry et ses 7 000 habitants se trouvaient sur la trajectoire directe de l’ouragan. L’ordre d’évacuation obligatoire a probablement sauvé des vies, notamment celle de Kevin Kenny. Ce retraité n’était pas chez lui au moment où Idalia a frappé. Le phénomène n’a pas duré très longtemps, mais les vents ont soufflé à plus de 180 kilomètres heure. Emportant par exemple le toit d’une station-service. Les dégâts sont importants dans cette partie de la Floride rurale et peu aisée. Une mère de famille souffle un peu après des heures éprouvantes. Sa maison a été endommagée par deux énormes pins. Des bénévoles se sont présentés jeudi, dans la matinée, pour l’aider à déblayer, à colmater la brèche, réparer. Les agents s'activent pour redonner de l’électricité aux 13 000 foyers qui en sont toujours privés sur le secteur de Perry, car l’heure est déjà à la reconstruction et à la réparation. Ce qui n’est pas le cas dans d’autres États. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon