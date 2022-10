Ouragan en Floride : des villes entièrement dévastées

C’est un quartier prisé des retraités où tout le monde se connaît et où, ce jeudi matin, chacun cherche à prendre des nouvelles des autres et notamment, d’un couple coincé dans sa maison par des amas de tôles. Les rafales à plus de 220 kilomètres heure ont éventré les petites maisons. Mercredi, avant que l’ouragan ne touche terre, nous avions filmé un homme qui refusait d’être évacué. Ce jeudi, nous retrouvons son domicile ouvert aux quatre vents. Ses voisins nous assurent qu’il a pu partir sain et sauf. Mais, il a tout perdu. Dans ce quartier, les habitants redoutent un bilan humain terrible. Le beau temps est revenu ce matin à Fort Myers. Le niveau d’eau commence à baisser, mais à mesure qu’elle se retire, les habitants découvrent l'étendue des dégâts. Ces derniers ne sont pas seulement causés par les inondations, mais également par la puissance des vents. Coupée du monde durant quelques heures, la ville de Fort Myers se réveille sens dessus dessous, avec notamment des bateaux au milieu des rues. Une famille avait pu se mettre à l'abri avant le passage de l’ouragan. Elle découvre, ce jeudi matin, sa maison dévastée. TF1 | Reportage A. Monnier, B. Guez