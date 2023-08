Ouragan en Floride : plus d'un million d'habitants évacués

Dans la tempête, un homme peine à rester debout. Frappés par des vents à plus de 200 kilomètres heure, les habitants de Floride qui s'aventurent dehors se protègent comme ils peuvent. Partout, des projectiles sont lancés à une vitesse folle. L'ouragan Idalia est si violent qu'il coupe les arbres en deux. L'océan est déchaîné, les vagues submergent les côtes et balayent tout sur leur passage. Résultat, des villes entières sont sous les eaux, des dizaines de maisons sont inondées. " Je ne pensais pas que ça allait être aussi grave. Je savais qu'il allait pleuvoir, mais je ne m'attendais pas à ça", exprime un sinistré. Plus d'un million et demi d'habitants ont été appelés à quitter leurs logements. "Mon fils est policier et il m'a supplié de partir. Ils ont commandé plein de sacs mortuaires, vous savez. Ils s'attendent à ce qu'il y ait des morts et je ne veux pas en faire partie", témoigne une habitante. La panique gagne les zones encore épargnées. Des coupures d'électricité sont attendues. L'état d'urgence a été déclaré en Floride ainsi que dans deux États voisins. TF1 | Reportage S. Chevallereau, A. Monnier, A. Poupon