Ouragan Ian : la Floride se barricade

Sur la route, chaque panneau rappelle l'urgence de la situation et l'ouragan qui approche. Nous prenons la direction de Fort Myers au sud-ouest de la Floride où, selon la toute dernière prévision météorologique, l'ouragan devrait toucher terre. Les routes sont vides, les conditions difficiles, les vents déjà très forts. Et la visibilité ferait presque croire que la nuit va tomber alors que ce n'est que la fin de la matinée. Arrivés à Fort Myers, nous avons découvert une ville quasi-déserte. Un ordre d'évacuation a été donné mardi. Mais la consigne ne revêt aucun caractère obligatoire. Dans ce quartier populaire, l'habitat fait de tôles et de planches de bois est très vulnérable. Certains habitants préfèrent quand même rester chez eux. Les rues commencent à être inondées. Nous avons rencontré un couple. Ils regrettent leur choix d'être resté. Dans deux heures, Ian va désormais frapper normalement la cote dans le secteur de Fort Myers. Il sera un ouragan de catégorie 4 sur une échelle de 5. Il va ensuite faiblir, mais cela ne veut pas dire qu'il sera sans conséquence. Montée des eaux, inondation, fortes pluies... Les autorités s'attendent au pire. TF1 | Reportage Axel Monnier, B. Aguirre