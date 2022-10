Ouragan Ian : pourquoi est-il si dévastateur ?

Un événement qui se produit tous les 500 ans. C'est ainsi que le gouverneur de Floride décrit l'Ouragan Ian. Il était gigantesque au moment de toucher mercredi la Floride. À son paroxysme, l'ouragan de catégorie 4 frôle les 250 km/h. Lorsqu'il frappe la Floride, Ian est presque l'équivalent de la surface de la France. À 15 km/h, il avance lentement et prend le temps de tout détruire ou presque sur son passage. "C'est un des cinq ouragans les plus puissants qui ont frappé la Floride et dans les douze plus puissants qui ont frappé les États-Unis", décrit Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo France. Pourquoi est-il si puissant ? Une température de la mer élevée, plus de 26°C, une atmosphère instable et des vents homogènes ont provoqué sa formation. Mais c'est bien l'eau générée par l'ouragan qui a fait le plus de dégâts. Ian a provoqué une inexorable montée des eaux, 3,7 mètres par endroits. Faut-il s'habituer à de tels ouragans ? Les scientifiques ne sont pas optimistes. La hausse de la température de l'eau liée au dérèglement climatique devrait fournir aux cyclones encore plus d'énergie. Selon les climatologues, les ouragans majeurs (catégorie 3, 4 ou 5) vont augmenter en proportion dans les années, les décennies qui viennent. D'ici à 2050, le changement climatique devrait doubler le nombre de ces ouragans d'une intensité de moins en moins rare. TF1 | Reportage H. Dreyfus, G. Barents