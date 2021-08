Ouragan Ida : les images des dégâts colossaux en Louisiane

En plein cœur de l'ouragan Ida, la Louisiane ravagée. Au plus fort de la tempête, une rafale de vent a même été enregistrée à 277 km heure, du jamais vu dans cette région. Des vents d'une telle violence capable d'arracher les toits presque de les désintégrer. Coincé chez lui, un habitant enregistre le bruit terrifiant d'une météo dévastatrice. Découvrez dans la vidéo en tête de cet article les images satellites en accéléré de l'ouragan. Ida a frappé la côte américaine avec une force inouïe, catégorie 4 sur une échelle de 5, plus puissant que l'ouragan Katrina il y a 16 ans. La Nouvelle-Orléans s'est retrouvée dans l'œil de la tempête. Des voiles d'eau ont fondu au ciel tandis que les derniers habitants couraient pour se mettre à l'abri, juste à temps pour échapper aux mini tornades qui se formaient dans les rues. Depuis, les vents se sont calmés. L'ouragan s'est transformé en tempête tropicale et devrait quitter les États-Unis d'ici la fin de semaine. Mais après les rafales, c'est contre la montée des eaux que les Américains doivent lutter. Pour l'instant, officiellement, un seul mort est à déplorer, mais ce bilan reste très provisoire. À bord de ces hélicoptères et malgré les conditions toujours difficiles, les premiers secours ont pu décoller pour venir en aide aux sinistrés de l'ouragan Ida.