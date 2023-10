Ouragan Otis : pourquoi une telle intensité ?

Sur des images satellite, on peut voir l'ouragan Otis. Jamais dans l'hémisphère nord un cyclone de force 5 n'avait frappé une région aussi peuplée que celle d'Acapulco. Les prévisionnistes l'ont sous-estimé en raison d'une erreur de trajectoire. Otis devait passer plus au large et plus au nord de cette côte mexicaine et non s'abattre sur le littoral. "Malheureusement, en prévoyant mal sa trajectoire, on n'a pas vu le cyclone passer sur une poche d'eau chaude qu'il y avait en surface, au niveau de la mer, entre 30 et 31°C, au large d'Acapulco, qui a nourri ce cyclone", affirme Serge Zaka, climatologue. Plus la température de l'eau est élevée, plus les pluies et les vents s'intensifient en quelques heures seulement. Le réchauffement climatique, en s'accélérant, bouscule les modèles de prévision. Ian, en 2022, puis Idalia, en août 2023 en Floride, avaient aussi été sous-estimés. Les ouragans ne sont pas plus nombreux, mais plus violents et moins prévisibles. Otis en fait, une nouvelle fois, la démonstration et Acapulco, dévastée, est la terrible expérience. TF1 | Reportage C. Auberger, E. Bliard