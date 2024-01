Ours au Japon : quand ils arrivent en ville

Cette année, les attaques d'ours ont atteint un record sur l'archipel, dans les forêts, et désormais aussi dans les villes. Située au nord du pays, Akita est la région la plus touchée. Quelques semaines après sa sortie de l'hôpital, les cicatrices de Keiji Minatoya sautent encore aux yeux. On ouvrant son garage, ce miraculé découvre un ours d'une centaine de kilos. Comme lui, entre avril et fin novembre 2023, environ 212 personnes ont été attaquées par des ours, au Japon. Six d'entre elles sont décédées. C'est le lourd bilan depuis le début des relevés, il y a 17 ans. En cause, un été trop chaud qui a réduit la quantité de nourritures dans les montagnes, poussant les ours dans les champs et les zones urbaines. Les autorités japonaises ont alors décidé de limiter le nombre d'ours. Elles proposent désormais des primes aux chasseurs. Mais, au Japon, la chasse n'intéresse plus les jeunes, très peu prennent la suite de leurs ainés. Pour éviter les mauvaises rencontres et les attaques, existe-t-il d'autres alternatives ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Brégère, I. Sano