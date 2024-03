Ours des Pyrénées : la grève de l’hivernation

En plein hiver, fin février, un ours d’un parc animalier des Pyrénées semble en pleine forme. Un mois plus tôt, quelques kilomètres plus loin, un ours sauvage qui répond au petit nom de Rodri était pris en photo, lui aussi bourré d’énergie. À cette période de l’année, les ours bruns sont pourtant censés hiverner, mais les températures douces des dernières semaines ont changé leurs habitudes. La plupart du temps, l'ours mange des fruits et des insectes, mais c’est un animal opportuniste. Le week-end dernier, à la frontière espagnole, le spécimen est surpris en plein attaque d’un sanglier, il s'apprête à en faire son repas. Une longue hivernation n’est pas un besoin physiologique pour l’ours. Pour lui, cet état correspond à un sommeil léger pendant lequel il peut se réveiller à tout moment, en cas de danger par exemple. C'est la différence avec l’hibernation, de la marmotte par exemple, qui consiste en un sommeil beaucoup plus lourd. Seuls les ours femelles doivent forcément hiverner, car c'est la période à laquelle elles pourront mettre bas, à l'abri, TF1 | Reportage D. Sitbon