Ours en Roumanie : des voisins très encombrants

En milieu d'après-midi, un jeune ours traverse la route et s'approche de notre voiture. Nous étions dans la banlieue de Brașov, en Transylvanie. C'est une ville de plus de 250.000 habitants, entourée de forêts. Les ours n'hésitent plus à les quitter pour venir en ville à la recherche de nourriture. Un ours a été filmé, quelques heures avant notre arrivée, à proximité d'une résidence. Les visites sont de plus en plus fréquentes. La mairie a donc créé, en 2021, une brigade anti-ours unique en Europe. Pour attirer l'animal, ils disposent de la friandise à l'extérieur et à l'intérieur de la cage. Pendant ce temps, le vétérinaire prépare ses somnifères et son fusil hypodermique. La nuit tombée, sur les téléphones, une alerte retentit et annonce l'opération en cours. La police sécurise les lieux. Une longue attente commence ensuite. Vers minuit, l'ours approche et mange quelques friandises, mais n'entre pas dans la cage. Il sera vu plus tard dans un parking avant de disparaître. C'était un échec, mais en 2021 et 2022, la brigade a attrapé treize ours. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J.P Féret, V. Pierron, A. Tenea