Oursins blancs : le caviar des Antilles

La saison de la pêche des oursins blancs vient de s'ouvrir en Martinique. Cette pêche très réglementée se pratique uniquement en apnée. Les marins de l'île n'ont que dix jours pour converger vers les réserves et en attraper un maximum, car la ressource doit être préservée. Il s'agit en effet de l'un des trésors des Antilles.