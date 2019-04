Ouverture des commerces la nuit : quels enjeux ?

Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à vouloir faire ses courses la nuit. Ce modèle fonctionne bien au niveau des ventes, +5% en deux ans. Il y a l'option de se faire livrer son repas déjà cuisiné via des applications mobiles. On peut également passer par Internet pour remplir son réfrigérateur. C'est pour répondre à cette concurrence que les magasins veulent ouvrir plus tard en soirée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.