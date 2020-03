Ouverture du procès de Gilets jaunes pour l’incendie de la préfecture du Puy-en-Velay

Le 1er décembre 2018, la préfecture du Puy-en-Velay a été incendiée par des Gilets jaunes. Le procès de quatre suspects s'est ouvert lundi. Certains auraient été identifiés par leur ADN, d'autres par des images de vidéosurveillance. Le procureur a requis des peines allant de deux ans, dont un avec sursis, à six ans de prison. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.