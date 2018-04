Ouverture du rail à la concurrence : faut-il s'inspirer de l'exemple italien ?

C'est l'une des mesures les plus contestées par les syndicats de cheminots. L'ouverture à la concurrence doit intervenir dès 2019. D'autres pays d'Europe ont déjà franchi le pas, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède entre autres. En Italie, cela fait six ans que les clients ont le choix entre une compagnie privée et une publique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.