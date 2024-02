Ouverture sous tension : E. Macron à l'épreuve du salon

Il aura fini par inaugurer le Salon de l'agriculture, mais à 13h30 seulement et sans que les maigres applaudissements ne masquent les huées de manifestants, qui voulaient se faire entendre du président. Le bazar a commencé dès 8h du matin, quand les syndicalistes forcent l'entrée du Salon. Rarement, l'événement n'aura connu une telle tension, cinq militants sont interpellés par la police. C'est loin de la cohue qu'Emmanuel Macron rencontre les leaders syndicaux, qui ont refusé un grand débat, car l'Élysée avait envisagé d'inviter aussi des écologistes radicaux. Mais finalement, le président et les syndicats s'accordent pour organiser un échange. Le chef de l'État fait quelques promesses aux agriculteurs, notamment des prix planchers, sur les produits agricoles, pour tenter de calmer la fronde. Emmanuel Macron finit par se rendre dans les allées du Salon pour les passages incontournables et aussi quelques nouveaux échanges avec des agriculteurs, toujours remontés. Une déambulation possible auprès d'un immense dispositif de sécurité. Le président n'était pas la seule cible aujourd'hui, le stand du géant du lait Lactalis a été dégradé par des manifestants. TF1 | Reportage B. Augey